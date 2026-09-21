Das Instrument T4Y AU000000TMX0 TERRAIN MINERALS LTD EQUITY wird cum Kapitalmassnahme gehandelt am 21.09.2026 und ex Kapitalmassnahme am 22.09.2026

The instrument T4Y AU000000TMX0 TERRAIN MINERALS LTD EQUITY is traded cum capital adjustment on 21.09.2026 and ex capital adjustment on 22.09.2026



Das Instrument 008 SE0022243812 SVEAFASTIGHETER AB EQUITY wird cum Kapitalmassnahme gehandelt am 21.09.2026 und ex Kapitalmassnahme am 22.09.2026

The instrument 008 SE0022243812 SVEAFASTIGHETER AB EQUITY is traded cum capital adjustment on 21.09.2026 and ex capital adjustment on 22.09.2026



Das Instrument 6R3 IT0005453235 COMPAGNIA D. C. S.P.A. EQUITY wird cum Kapitalmassnahme gehandelt am 21.09.2026 und ex Kapitalmassnahme am 22.09.2026

The instrument 6R3 IT0005453235 COMPAGNIA D. C. S.P.A. EQUITY is traded cum capital adjustment on 21.09.2026 and ex capital adjustment on 22.09.2026





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