Wiesbaden - Im ersten Halbjahr 2026 sind in Deutschland rund zwei Prozent mehr Fahrgäste im Linienverkehr mit Bussen und Bahnen unterwegs gewesen als im Vorjahreszeitraum. Wie das Statistische Bundesamt (Destatis) am Montag mitteilte, stieg das Fahrgastaufkommen im ÖPNV um zwei Prozent, während der Fernverkehr einen Rückgang von zwei Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum verzeichnete.



Im ÖPNV, der 99 Prozent des Linienverkehrs ausmacht, wuchs das Fahrgastaufkommen im ersten Halbjahr 2026 auf insgesamt 5,7 Milliarden Fahrgäste. Drei Jahre nach Einführung des Deutschland-Tickets gab es somit noch einen geringen Anstieg der Fahrgastzahlen im Nahverkehr. Im ersten Halbjahr 2024 hatte der Anstieg sechs Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum betragen, im ersten Halbjahr 2025 war es ein Prozent. Die Zahl der Fahrgäste im Nahverkehr mit Eisenbahnen stieg um ein Prozent auf 1,4 Milliarden. Das Fahrgastaufkommen in Straßenbahnen stieg ebenfalls um ein Prozent auf rund zwei Milliarden Fahrgäste. Den Nahverkehr mit Bussen nutzten 2,7 Milliarden Fahrgäste, das entspricht einem Zuwachs von zwei Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum.



Die Anzahl der Fahrgäste im Fernverkehr sank im ersten Halbjahr 2026 auf 75 Millionen Fahrgäste. Im Eisenbahnfernverkehr fuhren dabei im ersten Halbjahr 2026 mit 69 Millionen Fahrgästen drei Prozent weniger Fahrgäste als im Vorjahreszeitraum. Eine Ursache hierfür dürften witterungsbedingte Beeinträchtigungen des Bahnbetriebs im ersten Quartal 2026 sein. Im Fernverkehr mit Bussen reisten rund 5,4 Millionen Fahrgäste, hier ergab sich ein Zuwachs von zehn Prozent.





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