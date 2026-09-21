Genf - Der Cybersecurity-Spezialist Wisekey und seine Tochtergesellschaft Sealsq wollen gemeinsam mit dem Kanton Jura ein Zentrum für Post-Quantum-Halbleiter und Cybersicherheit aufbauen. Dazu haben die Partner eine entsprechende Absichtserklärung unterzeichnet. Die Investitionen für das geplante «Jura Center» sollen sich laut einer Mitteilung vom Montag über sechs Jahre auf rund 40 bis 60 Millionen Franken belaufen. Ziel sei es, in der Schweiz eigene ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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