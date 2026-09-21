Die OMV-Aktie ist einer der größten Gewinner der zuletzt stark gestiegenen Erdölpreise. Seit Mitte Juni legte der Kurs von rund 55 € kräftig zu. Am Montag notiert die Aktie bei etwa 71,40 €. Damit summiert sich der Kursanstieg innerhalb weniger Monate auf rund +30%. Hier stellt sich die Frage: Was ist auf diesem Kursniveau für Anleger jetzt ratsam? Eskalation im Nahen Osten treibt Erdölpreise Aus dem zunächst kurzfristig geplanten Angriff der USA ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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