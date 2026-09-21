München - Die CSU warnt Grüne und SPD vor der Wahl von Elif Eralp (Linke) zur Regierenden Bürgermeisterin von Berlin.
"SPD und Grüne sollten sich sehr gut überlegen, ob sie einer Partei den Weg ins Berliner Rathaus ebnen, die Judenhass duldet und zum Teil auf Wahlveranstaltungen Antisemitismus verbreitet", sagte Klaus Holetschek, Vorsitzender der CSU-Fraktion im Bayerischen Landtag, dem "Tagesspiegel" (Dienstagsausgabe). "Eine mögliche linke Koalition hat unter diesen Umständen keine Legitimation, unsere Bundeshauptstadt zu regieren."
Die Linke hatte die Abgeordnetenhauswahl am Sonntag mit einem Ergebnis von 25,7 Prozent klar gewonnen. Rechnerisch möglich wäre neben Rot-Rot-Grün aber auch eine Kenia-Koalition unter Führung der CDU.
"SPD und Grüne sollten sich sehr gut überlegen, ob sie einer Partei den Weg ins Berliner Rathaus ebnen, die Judenhass duldet und zum Teil auf Wahlveranstaltungen Antisemitismus verbreitet", sagte Klaus Holetschek, Vorsitzender der CSU-Fraktion im Bayerischen Landtag, dem "Tagesspiegel" (Dienstagsausgabe). "Eine mögliche linke Koalition hat unter diesen Umständen keine Legitimation, unsere Bundeshauptstadt zu regieren."
Die Linke hatte die Abgeordnetenhauswahl am Sonntag mit einem Ergebnis von 25,7 Prozent klar gewonnen. Rechnerisch möglich wäre neben Rot-Rot-Grün aber auch eine Kenia-Koalition unter Führung der CDU.
© 2026 dts Nachrichtenagentur