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Wall Street beendete den großen Verfall am Freitag erstaunlich ruhig. Der S&P 500 gewann 0,17 %, der Nasdaq 0,39 %, der Dow verlor 0,18 %. Rund 7 Bio. Dollar an US-Optionen liefen aus, der zweitgrößte Verfall dieser Art. Die Rendite zehnjähriger US-Treasuries hielt sich nahe der Marke von 5 %.In Asien sorgt das Wochenende für Rückenwind. US-Finanzminister Scott Bessent bezeichnete die Gespräche mit Chinas Vizepremier He Lifeng vor dem Trump-Xi-Treffen als sehr erfolgreich. Der KOSPI steigt aktuell 1,8 %. Auch Hongkong und Shanghai liegen im Plus. Japan bleibt bis einschließlich Mittwoch feiertagsbedingt geschlossen.Entlastung kommt vom Öl. Brent fällt am Morgen wieder in Richtung 102 Dollar je Barrel. Der Schiffsverkehr durch die Straße von Hormus nimmt zu, zusätzlich soll Saudi-Arabiens beschädigte East-West-Pipeline in den kommenden Tagen teilweise wieder anlaufen. Die US-Futures tendieren leicht höher.Das Wahldesaster in Berlin (SED-Nachfolger mit Enteignungsphantasien und Liebesbekundungen stärkste Partei) und in Mecklenburg-Vorpommern (CDU nicht mehr im Landtag vertreten) ist die Quittung eines überheblichen und unglücklich agierenden Kanzlers.Die Immobilienwerte mit Berlin-Exposure wie Vonovia oder Dt. Wohnen bleiben somit im Sinkflug, auch wenn Enteignungen völlig realitätsfremd sind und Berlin sich das niemals wird leisten können.Für Deutschland bleibt auch das Trauerspiel rund um Volkswagen im Fokus. Heute erfolgt der Rauswurf aus dem EuroStoxx 50. Am Freitag hatte VW die operative Marge für 2026 auf maximal 1 % gesenkt. Zuvor waren 4 bis 5,5 % angepeilt worden. Rund 10 Mrd. Euro Sonderbelastungen drücken auf das Ergebnis. Wie wir das frisch einschätzen, erklären wir heute in der Bernecker-daily.Hier geht es zur Daily:Volker SchulzRedaktionsleiter Hans A. Bernecker Börsenbriefe