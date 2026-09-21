Mit Dach für Dach haben wir in den letzten anderthalb Jahren bundesweit zahlreiche Projekte aller drei Mieterstrom-Varianten umgesetzt. Das Ergebnis aus der Praxis ist eindeutig: Auch 2026 setzen wir in über 90 Prozent der Fälle auf den klassischen physischen Summenzähler - obwohl virtueller Summenzähler und Gemeinschaftliche Gebäudeversorgung (GGV) auf dem Papier moderner wirken. Warum das so ist, zeigt der Projektalltag: Der Engpass liegt meist nicht an der Technik selbst, sondern an den fehlenden oder komplexen Prozessen beim Aufsetzen der neuen Modelle. Schneller Start statt langer Wartezeiten ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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