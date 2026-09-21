Nachdem wir Ihnen letzte Woche schon die Aktie von Kion nahegelegt hatten, folgt nun mit Wacker Neuson ein weiterer "Call" auf eine Konjunkturerholung. Zwar hat die Aktie seit ihrem Zwischentief im Mai bereits fast 40 % an Wert gutgemacht, bei einer Belebung der Wirtschaft hätte der Titel aber immer noch deutliches Potenzial. Mit rd. 5.800 Mitarbeitern und 2,2 Mrd. Euro Umsatz zählt Wacker Neuson zu den führenden Herstellern von Baugeräten und kompakten ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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