Zürich - Der Schweizer Aktienmarkt gewinnt zum Wochenstart klar hinzu. Damit kann sich der Leitindex nach dem sehr schwachen Wochenschluss etwas stabilisieren. Nicht zuletzt durch den grossen Verfall (Hexensabbat) war der SMI am Freitag zusammen mit seinen wichtigsten Pendants deutlich unter Druck geraten. Dass sich der Wochenstart etwas freundlicher gestaltet, sei auch einer gewissen Hoffnung mit Blick auf das Treffen zwischen US-Präsident Donald ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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