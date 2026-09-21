Berlin - Einen Tag nach seiner Erklärung zu seinem weiteren Reformkurs erwartet die SPD eine genauere Einordnung von Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU). Parlamentsgeschäftsführer Dirk Wiese sagte der "Rheinischen Post": "Das gestrige Statement hat mich überrascht. Es war mehr Nagelsmann als Klopp."
Wiese sagte zudem, man solle die Rückmeldungen aus den Wahlkreisen vielmehr ernst nehmen. Auch im Sauerland werde intensiv über Rente, Pflege und die Sicherung von Arbeitsplätzen gesprochen. Merz und Wiese haben dort ihre Wahlkreise.
Merz hatte bei dem Auftritt für seinen Reformkurs geworben und klargemacht, dass er "als Parteivorsitzender der CDU und vor allem als Bundeskanzler" im Amt bleiben wolle.
Wiese sagte zudem, man solle die Rückmeldungen aus den Wahlkreisen vielmehr ernst nehmen. Auch im Sauerland werde intensiv über Rente, Pflege und die Sicherung von Arbeitsplätzen gesprochen. Merz und Wiese haben dort ihre Wahlkreise.
Merz hatte bei dem Auftritt für seinen Reformkurs geworben und klargemacht, dass er "als Parteivorsitzender der CDU und vor allem als Bundeskanzler" im Amt bleiben wolle.
© 2026 dts Nachrichtenagentur