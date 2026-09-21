Synergi Solutions Oy beschreibt sich selbst als "Energietechnologieunternehmen mit Fokus auf die technische Aggregation und Steuerung dezentraler Energieanlagen". Mit dem jetzt auf den Markt gebrachten "PV-Manager" präsentiert das Unternehmen eine cloudbasierte Lösung, mit der sich privat betriebene Photovoltaik-Anlagen ebenso wie solche von Gewerbe- und Industrieunternehmen (C&I) nicht nur fernsteuern lassen, sondern auch aggregiert und als eine gemeinsame Einheit abgerufen werden können. Damit sollen Energieversorger, Verteilnetzbetreiber und Asset-Manager sie zu virtuellen Kraftwerken (Virtual ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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