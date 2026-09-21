Stuttgart - Vor der großen Tarifrunde für die Metall- und Elektroindustrie fordern die Arbeitgeber die IG Metall auf, sich Verhandlungen über längere Arbeitszeiten nicht zu verschließen. "Wir brauchen Kostensenkung, um den Produktionsstandort zu stabilisieren", sagte der Vorsitzende des Arbeitgeberverbands Südwestmetall, Peter Sebastian Krause, der "Frankfurter Allgemeinen Zeitung". Längere Arbeitszeiten dürften da "keine Tabuzone sein".



Der Autohersteller Mercedes fordert von seinen Beschäftigten längere Arbeitszeiten und erwägt, andernfalls Produktion in größerem Umfang nach Ungarn zu verlagern. Bisher war unklar, was dies für die bevorstehende Tarifrunde und die Strategie der Arbeitgeber in den Verhandlungen über den Flächentarifvertrag bedeutet. Die IG Metall will am Mittwoch ihre Tarifforderung beschließen. Sie lehnt ein Aufweichen der 35-Stunden-Woche ab. In der Metall- und Elektroindustrie, zu der die kriselnde Autoindustrie und weitere Branchen wie der Maschinenbau gehören, zählt bundesweit 3,7 Millionen Beschäftigte.



Krause, der Verhandlungsführer der Arbeitgeber im Schlüsselbezirk Baden-Württemberg ist, fordert keine pauschale Abkehr von der 35-Stunden-Woche. Gewerkschaft und Arbeitgeber müssten aber in ihren Tarifverträgen "Lösungsräume schaffen, die es den Unternehmen erlauben, Kosten zu senken, wo das nötig ist - besonders dann, wenn andernfalls Investitionen in die Fertigung in Deutschland nicht möglich sind", sagte er. Außerdem könne es "Situationen geben, in denen ein Lösungsweg über längere Arbeitszeiten ohne Lohneinbußen auch aus Sicht der Beschäftigten zu den weniger schmerzhaften gehört".



Zugleich sieht der Südwestmetall-Vorsitzende für Lohnerhöhungen wenig Spielraum. "Wir haben den Zielkonflikt, dass sich womöglich schon ein Inflationsausgleich nicht ohne weiteres mit einer Stabilisierung von Arbeitsplätzen und Produktionsstrukturen in Einklang bringen lässt", sagte Krause.





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