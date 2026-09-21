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SU

WKN: 910497 | ISIN: AT0000808209 | Ticker-Symbol: SWU
Stuttgart
21.09.26 | 11:16
36,000 Euro
0,00 % 0,000
Branche
Sonstige Technologie
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Sonstige
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SW UMWELTTECHNIK STOISER & WOLSCHNER AG Chart 1 Jahr
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SW UMWELTTECHNIK STOISER & WOLSCHNER AG 5-Tage-Chart
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35,00039,00011:36
Dow Jones News
21.09.2026 10:33 Uhr
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(1)

PTA-DD: SW Umwelttechnik Stoiser & Wolschner AG: Mitteilung über Eigengeschäfte von Führungskräften gemäß Artikel 19 MAR

DJ PTA-DD: SW Umwelttechnik Stoiser & Wolschner AG: Mitteilung über Eigengeschäfte von Führungskräften gemäß Artikel 19 MAR

Eigengeschäfte von Führungskräften gemäß Artikel 19 MAR

SW Umwelttechnik Stoiser & Wolschner AG: Mitteilung über Eigengeschäfte von Führungskräften gemäß Artikel 19 MAR

Klagenfurt (pta000/21.09.2026/10:00 UTC+2) - Mitteilung 

1     Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen 
                             stehenden Personen 
a)      Name                             Klaus Einfalt 
   2               Grund der Meldung                        
a)      Position/Status                        Vorstand 
b)      Erstmeldung                            
   3    Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, 
                       zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht 
a)      Name                             SW Umwelttechnik Stoiser & Wolschner AG 
b)      LEI                              529900HM9YCQHAU2QC84 
   4         Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften                   
a)      Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments    Aktie 
        Kennung                            AT0000808209 
b)      Art des Geschäfts                       Erwerb 
c)      Preis(e)                           Volumen 
        37,0000                            1.000 
d)      Aggregierter Preis                      Aggregiertes Volumen 
        37,0000                            1.000 
e)      Datum des Geschäfts                      17.09.2026 UTC+2 
f)      Ort des Geschäfts                       Börse Wien 
        MIC                              XWBO (Wien)

(Ende)

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Aussender:      SW Umwelttechnik Stoiser & Wolschner AG 
           Bahnstraße 89 
           9021 Klagenfurt 
           Österreich 
Ansprechpartner:   Investor Relations 
Tel.:         +43 463 321 09 0 
E-Mail:        Investor.Relations@sw-umwelttechnik.com 
Website:       www.sw-umwelttechnik.com 
ISIN(s):       AT0000808209 (Aktie) 
Börse(n):       Wiener Börse (Amtlicher Handel)

[ source: https://www.pressetext.com/news/1789977600801 ]

(c) pressetext Nachrichtenagentur GmbH Pflichtmitteilungen und Finanznachrichten übermittelt durch pressetext. Archiv: https://www.pressetext.com/channel/Adhoc . Für den Inhalt der Mitteilung ist der Aussender verantwortlich. Kontakt für Anfragen: adhoc@pressetext.com oder +43-1-81140-300.

(END) Dow Jones Newswires

September 21, 2026 04:00 ET (08:00 GMT)

© 2026 Dow Jones News
KI-Euphorie kippt - Bei diesen 5 Aktien droht der Crash!
Drei Jahre lang kannten KI-Aktien fast nur eine Richtung: nach oben. Billionenschwere Investitionspläne von Alphabet, Amazon, Meta und Microsoft haben Halbleiter- und Infrastrukturwerte auf immer neue Höhen getrieben. Doch jetzt bekommt die Erfolgsstory gefährliche Risse.

Steigende Anleiherenditen verteuern die Finanzierung, während die gewaltigen KI-Ausgaben zunehmend nicht mehr aus den laufenden Cashflows bezahlt werden können. Gleichzeitig zeigen günstigere chinesische Modelle, dass leistungsfähige KI womöglich mit deutlich weniger Rechenleistung auskommt. Damit wächst die Gefahr, dass heute für Milliarden errichtete Kapazitäten morgen nicht die erhofften Renditen liefern.

Für Anleger könnte das zum Problem werden. Denn treffen steigende Finanzierungskosten auf Überkapazitäten und enttäuschende Cashflows, geraten gerade hoch bewertete KI-Profiteure schnell unter Druck. Aus den größten Gewinnern der vergangenen Jahre könnten so die größten Verlierer der nächsten Korrektur werden.

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