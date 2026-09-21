Unterföhring (ots) -Der Mann steht für Gerechtigkeit. Der Mann steht für klare Haltung. Der Mann ist ein Anwalt der Schwachen: Ingo Lenßen ist zurück. Persönlich. Spannend. Emotional.SAT.1 zeigt ab Montag, 2. November 2026, wöchentlich jeweils um 20:15 Uhr die Prime-Time-Filme "Lenßen: Anklage Mord". Direkt im Anschluss bietet der Kult-Anwalt ab 22:15 Uhr in "Lenßen Live" seinen Zuschauern ein offenes Ohr. Drei Abende lang stehen SAT.1 und Ingo Lenßen in der Prime Time und der Late Prime für packende Mordfälle, echte Emotionen und Hilfe bei Rechtsfragen.Ingo Lenßen: "Das Besondere an den Prime-Time-Filmen ist ihre große Nähe zu den Menschen. Trotz der dramatischen Mordfälle geht es immer auch um Familien, Beziehungen und persönliche Schicksale. Dramatische Situationen, die berühren und zum Nachdenken anregen. Und direkt danach bin ich bei 'Lenßen Live' für die Zuschauer da. Wenn ihr eine Rechtsfrage habt, ruft an oder meldet euch per WhatsApp und seid live dabei!""Lenßen: Anklage Mord":Ingo Lenßen kämpft für Gerechtigkeit und glaubt an die Unschuld seiner Mandanten, wenn andere bereits aufgeben. Die Filme erzählen drei emotional aufgeladene, gesellschaftlich relevante Kriminalfälle. Es geht um Menschen, die wegen schwerster Verbrechen vor Gericht stehen. Ingo Lenßen ist so privat wie noch nie zu sehen."Lenßen Live":Ingo Lenßen hilft am Telefon und unterstützt die Zuschauer bei ihren Rechtsfragen. Sie können unter der Hotline-Nummer 0800-9997777 live anrufen oder ihre Frage per WhatsApp einreichen und erhalten direkt im Fernsehen Rat und Antworten."Lenßen: Anklage Mord" wird produziert von UFA SERIAL DRAMA. "Lenßen Live" wird produziert von REDSEVEN ENTERTAINMENT."Lenßen: Anklage Mord", ab Montag, 2. November, 20:15 Uhr, in SAT.1 oder streamen auf Joyn. "Lenßen Live" läuft direkt im Anschluss um 22:15 Uhr.Pressekontakt:Hendrik HübnerContent Communicationsphone: +49 (0) 89 95 07 - 1176email: hendrik.huebner@seven.onePhoto Production & EditingClarissa Schreineremail: clarissa.schreiner@seven.oneSAT.1Ein Unternehmen der Seven.One Entertainment GroupOriginal-Content von: SAT.1, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/6708/6355676