Zürich - ABB will vom stark steigenden Strombedarf von KI-Rechenzentren profitieren. Der Technologiekonzern bringt dazu unter dem Namen Infinitus ein neues Portfolio für die Stromversorgung mit Gleichstrom auf den Markt, wie er am Montag mitteilte. Es deckt den Weg vom Stromnetz bis zu den Servern ab. Hintergrund ist der enorme Energiehunger leistungsfähiger KI-Chips. Laut ABB könnten künftige Systeme pro Server-Rack eine Leistung von mindestens ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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