Der Solarverband BSW-Solar befürchtet, dass die geplante Netzentgeltreform die Photovoltaik auf privaten Hausdächern ausbremsen wird. Denn die Bundesnetzagentur will die Strom-Grundgebühr für Solaranlagen-Beitzer:innen teurer machen. Die Pläne der Bundesnetzagentur bei den Netzentgelten einen Prosumer-Aufschlag für private Photovoltaik zu erheben, steht weiter in der Kritik. Nun hat sich der Bundesverband Solarwirtschaft (BSW-Solar) zu der neuen Gebühr für Solarbesitzer geäußert. Geplant ist, dass ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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