Düsseldorf - Nordrhein-Westfalens Innenminister Herbert Reul (CDU) ruft seine Partei nach der historischen Wahlschlappe in Mecklenburg-Vorpommern zur Geschlossenheit auf.



"Ich will da nichts drumherum reden: Diese Ergebnisse sind sehr bitter", sagte Reul der "Rheinischen Post" (Dienstagsausgabe). "Das ist kein Betriebsunfall mehr, das ist ein dramatisches Warnsignal und zwar für die ganze Partei, aber auch für alle demokratischen Parteien."



Zugleich warnte er davor, sich gegenseitig die Schuld zuzuschieben. Den Menschen sei es egal, wer schuld sei. Sie wollten wissen, ob der Staat seine Aufgaben erfülle: ob sie sicher seien, ob Regeln durchgesetzt würden, ob man sich auf Behörden verlassen könne. Wenn das Gefühl entstehe, dass Politik vor allem rede und zu wenig handle, dann wendeten sich Menschen ab.



Man dürfe jetzt nicht hektisch werden und in Personaldebatten verfallen, so Reul. "Die Antwort auf die es jetzt ankommt ist: Probleme lösen. Vertrauen gewinnt man nur zurück, wenn man verlässlich liefert, Tag für Tag. Alle in der CDU sollten sich geschlossen hinter die Bundesregierung stellen und damit Vertrauen in ihrem Umfeld aufbauen."





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