An Umspannwerken zwischen Mittel- und Hochspannung könnte deutlich mehr Photovoltaik-Leistung angeschlossen werden, wenn Batteriespeicher Erzeugungsspitzen aufnehmen und damit die vorhandenen Transformatoren zeitlich besser ausgelastet werden. Zu diesem Ergebnis kommt eine Kurzstudie des Fraunhofer-Instituts für Energiewirtschaft und Energiesystemtechnik IEE im Auftrag des Bundesverbands Solarwirtschaft (BSW-Solar). Für eine abgegrenzte Gruppe von 1. 313 ländlichen, stark von erneuerbaren Energien geprägten Umspannwerken modelliert das Fraunhofer IEE ein theoretisches Zubaupotenzial von rund 150 ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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