Bern - Die Versorgung der Schweiz mit Benzin und Diesel ist nach der Wiederaufnahme des Betriebs der Erdölraffinerie in Cressier NE wieder über die regulären Versorgungskanäle sichergestellt. Weitere Bezüge aus den Pflichtlagern sind derzeit nicht erforderlich. Wegen des rund zweiwöchigen Betriebsunterbruchs der Raffinerie und anhaltender Einschränkungen der Rheinschifffahrt war es zu einem kurzfristigen Versorgungsengpass gekommen, wie das Bundesamt ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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