Genf - Der Rohstoffhändler Trafigura gründet mit Volare Shipping eine Gesellschaft zum Besitz und Betrieb einer Flotte von Rohöltankern. Das Unternehmen soll an der Börse in Oslo kotiert werden. Trafigura will dabei Mehrheitsaktionär bleiben. Die Flotte von Volare Shipping besteht zunächst aus sechs sehr grossen Rohöltankern (Very Large Crude Carriers; VLCC), wie Trafigura am Montag mitteilte. Acht weitere Schiffe dieser Bauart wurden bestellt, sie ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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