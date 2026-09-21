Die Commerzbank-Aktie erholt sich am Montag auf rund 41 €, nachdem sie am Freitag -2,6% verloren hatte. Neue Gespräche zwischen Berlin und UniCredit sowie die noch ausstehende Genehmigung der Europäischen Zentralbank erwecken den Eindruck, die Übernahme stehe unmittelbar bevor. Ganz so einfach ist es nicht: Ein positives EZB-Votum würde UniCredit zwar fast die Kontrolle verschaffen, aber noch keine vollständige Verschmelzung ermöglichen. Berlin verhandelt ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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