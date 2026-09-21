Nachdem die Almonty-Aktie Anfang des Monats noch auf ein neues 3-Monatshoch bei knapp über 19 US$ geklettert war, ging es in den darauffolgenden Tagen rasant bergab. Innerhalb von acht Handelstagen rauschte der Kurs des Wolframproduzenten um fast -30% in die Tiefe. Glauben Anleger nicht mehr an die Erfolgsgeschichte von Almonty? Das beeinflusst den Kurs wirklich Die Antwort auf die eingangs gestellte Frage ist nicht so einfach. Bei Almonty kommen ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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