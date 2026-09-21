FRANKFURT (dpa-AFX) - The following investment banks issued recommendations on U.K. stocks this morning as follows:
- BARCLAYS CUTS INFORMA PRICE TARGET TO 1050 (1055) PENCE - 'OVERWEIGHT' - BERENBERG CUTS CRANEWARE PRICE TARGET TO 1600 (2600) PENCE - 'BUY' - BERENBERG CUTS LIONTRUST ASSET MANAGEMENT TARGET TO 360 (410) PENCE - 'BUY' - BERENBERG RAISES SOFTCAT PRICE TARGET TO 2400 (1950) PENCE - 'BUY' - DEUTSCHE BANK RESEARCH RAISES HALMA PRICE TARGET TO 4090 (3980) PENCE - 'HOLD' - DEUTSCHE BANK RESEARCH RAISES JOHNSON MATTHEY PRICE TARGET TO 2500 (2400) PENCE - 'BUY' - GOLDMAN CUTS NEXT PLC PRICE TARGET TO 17000 (17300) PENCE - 'BUY' - GOLDMAN RAISES SUPERMARKET INCOME REIT TARGET TO 99 (88) PENCE - 'NEUTRAL' - JEFFERIES CUTS SMITHS GROUP PRICE TARGET TO 2675 (2750) PENCE - 'HOLD' - PEEL HUNT CUTS BARRATT REDROW TO 'HOLD' - PRICE TARGET 300 PENCE - RBC CUTS WH SMITH PRICE TARGET TO 425 (475) PENCE - 'SECTOR PERFORM' - RBC RAISES DEBENHAMS PRICE TARGET TO 25 (22) PENCE - 'UNDERPERFORM' - UBS CUTS WH SMITH PRICE TARGET TO 410 (480) PENCE - 'NEUTRAL'
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