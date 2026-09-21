Im Forschungsprojekt NaREsys wollen Wissenschaftler:innen einen zentral steuerbaren Speicherschwarm aus vernetzten Kleinbatteriespeichern aufbauen. Dieser soll netzdienliche Flexibilität bereitstellt, neue energiewirtschaftliche Anwendungen ermöglichen und die Resilienz des Energiesystems stärken. Kleinbatteriespeicher in Mehrfamilienhäusern bergen erhebliches Potenzial für die Energiewende. Im Forschungsprojekt NaREsys (Nationale Resilienz für das Energiesystem) entwickelt ein Konsortium unter ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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