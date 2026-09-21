Die laufende Aktienemission der Next2Sun AG hat bislang nur einen Bruchteil des angestrebten Volumens erreicht. Das teilte der Hersteller und Projektierer vertikaler Photovoltaik-Anlagen am 18. September mit. Next2Sun hatte die Kapitalmaßnahme im August mit einem Volumen von bis zu fünf Millionen Euro gestartet. Genaue Zahlen zum bisherigen Zeichnungsvolumen und zur erforderlichen Finanzierungssumme nennt das Unternehmen nicht. Next2Sun erklärt jedoch unter anderem auf der Unternehmens-Homepage, die eingeworbenen Mittel nur anzunehmen, wenn ein Finanzierungsvolumen erreicht werde, das eine "unternehmerisch ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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