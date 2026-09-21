FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat Nestle auf "Hold" mit einem Kursziel von 82 Franken belassen. Die in Russland verfügte Zwangsverwaltung zweier Tochtergesellschaften lasse auch negative Rückschlüsse auf die operative Ergebnisentwicklung anderer Konsumgüterhersteller in Russland erwarten, schrieb Tom Sykes in einer am Montag vorliegenden Studie. Bei Nestle beziffert er die Anteile des Umsatzes und des operativen Gewinns (Ebit) des Russlandgeschäfts an den Konzernwerten auf rund zwei beziehungsweise zwei bis drei Prozent. Haleon erwirtschafte schätzungsweise vier bis fünf Prozent seines operativen Ergebnisses in Russland. Bei den Briten gebe es aber noch keine Berichte über eine mögliche Zwangsverwaltung dortiger Aktivitäten./gl/zb
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 21.09.2026 / 08:20 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
ISIN: CH0038863350
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