Berlin - Nach den Wahlen in Berlin und Mecklenburg-Vorpommern will die SPD im Bund nochmal mit der Union über die geplanten Reformen sprechen.



Man müsse die "richtigen Schlüsse" aus den Wahlergebnissen ziehen, sagte SPD-Chefin Bärbel Bas am Montag im Willy-Brandt-Haus in Berlin. "Für uns ist klar: Wir haben Verantwortung in der Bundesregierung übernommen, wir sind in dieser Koalition und wir wollen das auch beibehalten."



Dennoch müsse man die Analyse auch ziehen, dass die Menschen mit den anstehenden Reformen nicht zufrieden seien. "Und das heißt für uns auch, dass wir gemeinsam mit dem Koalitionspartner nach Lösungen suchen müssen", so Bas. "Dass wir nicht einfach so weitermachen können, habe ich schon nach Sachsen-Anhalt gesagt, und daran will ich auch festhalten, und wir müssen in der Koalition gemeinsame Lösungen finden."





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