Und zwar in das Übernahmeangebot durch Sazerac aus den USA. Gerade wurde eine Zusammenschlussvereinbarung unterzeichnet. Sazerac will ein öffentliches Übernahmeangebot von 5,55 Euro je Aktie für alle Aktien der BERENTZEN-Gruppe abgeben. Das Angebot unterliegt einer Mindestannahmeschwelle von 50 % plus eine Aktie. Die Transaktion wird voraussichtlich im vierten Quartal diesen Jahres abgeschlossen. BERENTZEN sprach sich für das Angebot aus. Schließlich entspricht der angebotene Preis einem Niveau, das seit mehr als zwei Jahren nicht mehr erreicht wurde und liegt um 68 % über dem Durchschnittskurs der vergangenen drei Monate. BERENTZEN soll vom Zusammenschluss und den Sazerac-Marken, die künftig ebenfalls vom deutschen Team produziert und vertrieben werden sollen, profitieren. Das kommt genau richtig - zuletzt hatte man nämlich mit einer schwachen Nachfrage zu kämpfen: Im ersten Halbjahr wurden die Jahresziele nach unten geschraubt. Der Halbjahresumsatz schrumpfte um gut 11 % auf 71 Mio. Euro, der Betriebsgewinn vor Zinsen und Steuern sackte um mehr als 80 % auf nur noch rund 600.000 Euro ab. Die Aktie dankt es mit einem Plus von knapp 20 %.



Catharina Nitsch aus Ihrer Bernecker Redaktion / www.bernecker.info



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