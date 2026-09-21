Berentzen-Aktie vor dem Abschied? Sazerac bietet 5,55 Euro je Aktie - nachdem "gerade erst" mit den Halbjahreszahlen wieder einmal eine Prognosesenkung zu verdauen war, könnte die lange Durststrecke für Berentzen Aktionäre jetzt zu einem versöhnlichen Ende kommen. Mit der Ankündigung eines freiwilligen öffentlichen Übernahmeangebots durch das US-amerikanische Spirituosenunternehmen Sazerac steht die traditionsreiche Aktie wohl vor dem mutmaßlichen Abschied vom Kurszettel. Und das Angebot scheint fair: Sazerac bietet 5,55 Euro je Aktie in bar, was einem satten Aufschlag von 68 % auf den volumengewichteten ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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