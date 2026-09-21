Paris / London / Zürich - Die europäischen Börsen starten am Montag erholt in eine möglicherweise richtungsweisende Woche. Wieder sinkende Ölpreise stützten die Kurse und überlagerten die politische Unsicherheit, die in Deutschland nach erneuten Landtagswahlen entstanden ist. Vor der Generalversammlung der Vereinten Nationen kommt neue Hoffnung auf neue diplomatische Bemühungen zur Entschärfung der Situation im Nahen Osten auf. Der EuroStoxx 50 stieg ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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