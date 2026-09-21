Blatten VS - Nach dem Bergsturz in Blatten VS sind rund 150'000 Liter Heizöl und Treibstoffe unter den Schuttmassen begraben. Das zeigt ein Bericht der Walliser Dienststelle für Umwelt. Der Bericht liegt der Nachrichtenagentur Keystone-SDA vor. Zuvor hatte SRF über die Ergebnisse berichtet. Um das Schadstoffpotenzial abzuschätzen, wurde Ende 2025 eine Umfrage bei den Betroffenen durchgeführt. Die Auswertung von 220 Formularen, die rund 80 Prozent ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 Moneycab