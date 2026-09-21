Die vorläufigen Zahlen von Enapter für das erste Halbjahr 2026 zeigen einen deutlichen Anstieg der Aktivität, wobei der Umsatz nahezu auf 10,8 Mio. EUR verdoppelt wurde und das EBITDA sich auf -4,5 Mio. EUR verbessert hat. Allerdings spiegelt der Anstieg größtenteils die Umsetzung des Auftragsbestands von 36 Mio. EUR zum Jahresende 2025 wider, anstatt einer stärkeren zugrunde liegenden Nachfrage. Das EBIT wurde durch eine nicht zahlungswirksame Wertminderung in Höhe von 19,8 Mio. EUR auf dem Saerbeck Campus nach der Vereinbarung mit Patrimonium belastet, während eine weitere Wertminderung von 17 Mio. EUR auf Forderungen aus Clean H2 aufgrund unbezahlter Lizenzgebühren im Rahmen des früheren US-Vertriebsvertrags das zweite Halbjahr 2026 belasten wird. Dies unterstreicht, warum der zuvor angekündigte strategische Reset entscheidend ist, um Enapter auf eine solide Basis zu stellen. Das neue Modell ist schlanker, weniger kapitalintensiv und zunehmend auf China fokussiert, wobei Runqing die Stack Produktion unterstützt. Enapter plant zudem eine Kapitalerhöhung in Höhe von 10-12 Mio. EUR im zweiten Halbjahr 2026. Da kritische finanzielle Details für das neue Modell noch nicht offengelegt wurden, halten wir unsere aktuellen Schätzungen nicht mehr für ausreichend zuverlässig und setzen unsere Bewertung sowie das Kursziel unter Überprüfung. Die vollständige Analyse ist abrufbar unter https://research-hub.de/companies/enapter-ag





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