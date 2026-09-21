Broadcom bleibt einer der großen Profiteure des KI-Booms. Die jüngsten Zahlen waren stark, gleichzeitig haben mehrere Analysten ihre positiven Einschätzungen bestätigt. Ganz ohne Risiken ist die Geschichte aber nicht. KI-Geschäft wächst rasant Im dritten Geschäftsquartal setzte Broadcom 29,6 Milliarden US$ um und damit 86% mehr als im Vorjahr. Besonders stark lief erneut das KI-Geschäft. Der Umsatz mit KI-Halbleitern stieg um 221% auf 16,7 Milliarden ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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