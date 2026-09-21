Ein milliardenschweres Wasserstoffprojekt in Usbekistan und ein mögliches neues US-Gesetz zur Stromkosten-Umverteilung sorgten zuletzt für Kursausschläge bei Plug Power. Am Ende blieb von der Euphorie jedoch wenig übrig, die Skepsis am Markt überwiegt weiterhin. Charttechnisch konsolidiert die Aktie aktuell vor einer wichtigen Unterstützung. Zwischen Gesetzeshoffnung und Skepsis Plug Power sprang am Freitag zunächst kräftig an, nachdem das US-Repräsentantenhaus ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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