Bauwo Invest und Energy Partners starten ihre Zusammenarbeit in einem gemeinsamen Joint Venture mit einem Energieprojekt für einen Logistikstandort in Rheinau. Das erste Vorhaben umfasst Photovoltaik, Batteriespeicher und Ladeinfrastruktur für Elektro-Lkw. Weitere Projekte sollen folgen: Die gemeinsame Pipeline umfasst nach Angaben der beiden Unternehmen bereits neun Vorhaben, darunter Logistikstandorte in Dombühl, Pocking und Soltau. In Rheinau entsteht eine Photovoltaik-Anlage mit rund vier Megawatt Leistung. Mit dem Bau wurde nach Angaben der Unternehmen im August begonnen, die Umsetzung übernimmt ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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