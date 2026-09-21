Frankfurt/Main - Der Dax hat sich am Montag nach einem bereits freundlichen Start in den Handelstag bis zum Mittag im grünen Bereich gehalten. Gegen 12:30 Uhr wurde der Leitindex mit rund 25.580 Punkten berechnet, 1,1 Prozent über dem Schlussniveau vom Freitag. An der Spitze der Kursliste rangierten Infineon, DHL und Symrise, am Ende Vonovia, Volkswagen und Fresenius.



Die anstehenden Konjunktur- und Preisdaten rückten wieder stärker in den Fokus, sagte Andreas Lipkow, Chef-Marktanalyst von CMC Markets. "Die Notenbanken haben deutlich gemacht, dass ihr weiterer Kurs maßgeblich von der Entwicklung von Inflation und Wirtschaft abhängen wird. Sie haben ihre Karten auf den Tisch gelegt, jetzt sind die Konjunkturdaten am Zug." Jede größere Überraschung bei Wachstum oder Inflation dürfte deshalb unmittelbar neue Zinsspekulationen auslösen.



"Gleichzeitig richtet sich der Blick auf das bevorstehende Treffen zwischen den USA und China", so Lipkow. "Die Vorgespräche am Wochenende verliefen konstruktiv und haben zunächst etwas geopolitischen Druck aus den Märkten genommen. Für eine breitere Kaufbereitschaft reicht das allerdings noch nicht." Die Anleger wollten jetzt sehen, ob aus der freundlicheren Gesprächsatmosphäre auch belastbare Ergebnisse würden.



Die europäische Gemeinschaftswährung war am Montagmittag kaum verändert: Ein Euro kostete 1,1480 US-Dollar, ein Dollar war dementsprechend für 0,8711 Euro zu haben.



Der Ölpreis sank unterdessen: Ein Fass der Nordsee-Sorte Brent kostete gegen 12 Uhr deutscher Zeit 101,40 US-Dollar; das waren 244 Cent oder 2,4 Prozent weniger als am Schluss des vorherigen Handelstags.





© 2026 dts Nachrichtenagentur