Photovoltaik-Anlagen sollen drei neue Mehrfamilienhäuser in Schwarzberg südlich von Chemnitz mit Heizwärme, Warmwasser und Haushaltsstrom versorgen. Anvisiert ist ein solarer Deckungsgrad von 60 Prozent. Im Erzgebirge baut die Wohnungsgenossenschaft Schwarzenberg eG seit August 2026 drei Mehrfamilienhäuser, die möglichst viel der benötigten Energie für Heizen, Warmwasser und Strom selbst bereitstellen können. Der Schlüssel dazu ist das vollelektrische solare Energiekonzept, das auf Photovoltaik-Anlagen ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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