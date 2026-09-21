Bad Marienberg (www.anleihencheck.de) - HBM Healthcare Investments gibt den erfolgreichen Börsengang ihres Portfoliounternehmens Electra Therapeutics (Nasdaq: ETRA) bekannt. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemeldung von HBM:Das Biopharmaunternehmen im fortgeschrittenen klinischen Entwicklungsstadium entwickelt eine neuartige Klasse von Präzisionsmedikamenten zur Behandlung immunvermittelter Erkrankungen und Krebs. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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