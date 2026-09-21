Berlin - Der CDU-Bundesvorstand hat den Bundestagsabgeordneten Michael Hose als Nachfolger Christina Stumpp zum neuen stellvertretenden Generalsekretär der Partei ernannt. Das teilte die CDU am Montag mit.
In dieser Funktion werde Hose künftig "für die Verbindung zur Parteibasis, insbesondere in den ostdeutschen Bundesländern, die Vertretung kommunalpolitischer Anliegen und die Nachwuchsförderung verantwortlich sein", hieß es. Darüber hinaus werde er die Generalsekretärin bei ihrer Arbeit unterstützen.
Hose gehört dem Deutschen Bundestag seit 2025 an. Seit 2014 ist er im Erfurter Stadtrat vertreten und seit 2019 Vorsitzender der CDU-Stadtratsfraktion. CDU-Chef und Bundeskanzler Friedrich Merz sagte zu der Ernennung, dass Hoses "biografischen Erfahrungen" das Präsidium "bereichern" würden.
In dieser Funktion werde Hose künftig "für die Verbindung zur Parteibasis, insbesondere in den ostdeutschen Bundesländern, die Vertretung kommunalpolitischer Anliegen und die Nachwuchsförderung verantwortlich sein", hieß es. Darüber hinaus werde er die Generalsekretärin bei ihrer Arbeit unterstützen.
Hose gehört dem Deutschen Bundestag seit 2025 an. Seit 2014 ist er im Erfurter Stadtrat vertreten und seit 2019 Vorsitzender der CDU-Stadtratsfraktion. CDU-Chef und Bundeskanzler Friedrich Merz sagte zu der Ernennung, dass Hoses "biografischen Erfahrungen" das Präsidium "bereichern" würden.
© 2026 dts Nachrichtenagentur