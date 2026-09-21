Im August haben die Preise für Solarmodule moderat nachgelassen. Der PV-Markt ist zurzeit recht stabil. Doch sollte sich an den vorliegenden Gesetzentwürfen zum EEG und zum Netzpaket nichts ändern, werden die aktuellen Insolvenzfälle nur der Anfang einer erdrutschartigen Entwicklung sein. Die Preise für Solarmodule sind im August 2026 gesunken. Das geht aus dem Photovoltaik-Modulpreisindex hervor, den der Solarserver in Zusammenarbeit mit der Handelsplattform pvXchange präsentiert. Trotz sinkender ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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