"In den kommenden Tagen", lässt mir die RBI ausrichten, rechnet die Bank mit einer Entscheidung des Wiener Landesgerichts für Zivilrechtssachen in Sachen Schadenersatzklage gegen die russische Rasperia. Erinnere dich: Die Raiffeisen Bank International AG (RBI) hatte im August 2026 eine Klage in Höhe von 3,15 Milliarden Euro eingereicht. Es geht um eine Entschädigung für angeblich unrechtmäßige Abbuchungen von den Konten der russischen Tochter AO ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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