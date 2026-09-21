Zürich - Sunrise plant einen weiteren umfangreichen Stellenabbau. Bis zu 450 Arbeitsplätze sollen wegfallen, wie der zweitgrösste Telekomkonzern der Schweiz am Montag mitteilte. Gemessen am aktuellen Personalbestand entspricht dies knapp 16 Prozent der Stellen. Hintergrund sei, dass eine umfassende Neuausrichtung des Betriebsmodells geprüft werde, so das Communiqué. Es gehe darum, «sich abzeichnende Markt- und Technologieentwicklungen zu antizipieren». ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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