Vernier - Die Treibstoffpreise in der Schweiz sind weiter gestiegen. Ein Liter Diesel kostet mittlerweile im Schnitt 2,46 Franken und damit nochmals fünf Rappen mehr als Ende vergangener Woche, als bereits ein neues Allzeithoch erreicht worden war. Auch Benzin wurde teurer, wie aus den am Montag publizierten Zahlen des Touring Club Schweiz (TCS) hervorgeht. Der Durchschnittspreis für Bleifrei 95 stieg um vier Rappen auf 2,14 Franken je Liter. Für ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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