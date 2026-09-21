Hamburg/Berlin - Hamburgs CDU-Chef Dennis Thering hat nach den schlechten Ergebnissen seiner Partei bei den jüngsten Landtagswahlen ein entschlossenes Handeln von Parteichef und Bundeskanzler Friedrich Merz gefordert. Er sagte dem Hamburger Sender "NDR 90,3", dass Merz als Bundeskanzler geplante Reformen stärker durchsetzen müsse, auch gegen Widerstand in der Koalition.



Thering sieht die desaströsen Wahlergebnisse als Quittung für zu viel Zögern in der politischen Mitte. Der Kanzler habe sich in der Koalition nicht durchgesetzt, so Thering. Die Menschen erlebten den Dauerstreit in der Bundesregierung, das Zerreden von Reformen und das Fehlen einer klaren Handschrift der Union. So könne es nicht weitergehen. Falls nötig, müsse Merz einen drastischen Schritt gehen und die Vertrauensfrage stellen, sagte Thering.



Bei der Landtagswahl in Mecklenburg-Vorpommern am Sonntag hatte die CDU nur 4,9 Prozent erzielt und war damit erstmals in ihrer Geschichte bei einer Landtagswahl an der 5-Prozent-Hürde gescheitert. Auch in Berlin verlor die Partei Stimmen, ihr Anteil sank von 28 auf knapp 19 Prozent.





© 2026 dts Nachrichtenagentur