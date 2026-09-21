

EQS-Media / 21.09.2026 / 13:50 CET/CEST

Stockholm, 21. September 2026 - Das Bergbauunternehmen Eurobattery Minerals AB (Nordic Growth Market: " BAT " und Börse Stuttgart: " EBM "; kurz: "Eurobattery Minerals" oder das "Unternehmen") gibt bekannt, dass die Mangold Fondkommission AB ("Mangold") die Mentor-Vereinbarung mit dem Unternehmen heute mit sofortiger Wirkung gekündigt hat. Das Unternehmen wird den Markt weiterhin gemäß den geltenden Börsenvorschriften informieren. Sprachversionen

Eurobattery Minerals AB veröffentlicht Informationen in verschiedenen Sprachen zur Vereinfachung für unsere Aktionäre und Stakeholder. Im Falle von Abweichungen oder Unstimmigkeiten zwischen den Sprachversionen ist die englische Version maßgebend. Über Eurobattery Minerals

Eurobattery Minerals AB ist ein schwedisches Bergbauunternehmen, das am schwedischen Nordic Growth Market ( BAT ) sowie der deutschen Börse Stuttgart ( EBM ) notiert ist. Mit der Vision, Europa bei verantwortungsvoll gewonnenen Mineralien unabhängiger zu machen, konzentriert sich das Unternehmen auf die Entwicklung von Bergbauprojekten in Europa, um kritische Rohstoffe bereitzustellen, Europas Versorgungssicherheit zu stärken und die Nachhaltigkeitswende zu unterstützen. Bitte besuchen Sie www.eurobatteryminerals.com für weitere Informationen. Folgen Sie uns gerne auch auf LinkedIn . Kontakte Roberto García Martínez - CEO E-Mail: info@eurobatteryminerals.com Ansprechpartner Investor Relations

E-Mail: ir@eurobatteryminerals.com



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Emittent/Herausgeber: Eurobattery Minerals AB

Schlagwort(e): Energie



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