Stockholm, 21. September 2026 - Das Bergbauunternehmen Eurobattery Minerals AB (Nordic Growth Market: "BAT" und Börse Stuttgart: "EBM"; kurz: "Eurobattery Minerals" oder das "Unternehmen") gibt bekannt, dass die Mangold Fondkommission AB ("Mangold") die Mentor-Vereinbarung mit dem Unternehmen heute mit sofortiger Wirkung gekündigt hat.
Das Unternehmen wird den Markt weiterhin gemäß den geltenden Börsenvorschriften informieren.
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Über Eurobattery Minerals
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Kontakte
Roberto García Martínez - CEO
E-Mail: info@eurobatteryminerals.com
Ansprechpartner Investor Relations
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Emittent/Herausgeber: Eurobattery Minerals AB
Schlagwort(e): Energie
21.09.2026 CET/CEST Veröffentlichung einer Pressemitteilung, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
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