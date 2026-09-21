Stockholm, 21. September 2026 - Das Bergbauunternehmen Eurobattery Minerals AB (Nordic Growth Market: "BAT" und Börse Stuttgart: "EBM"; kurz: "Eurobattery Minerals" oder das "Unternehmen") teilt mit, dass Jan-Olof Arnbom das Unternehmen heute darüber informiert hat, dass er seine Ämter als Vorsitzender des Verwaltungsrats und als Mitglied des Verwaltungsrats mit sofortiger Wirkung niederlegt.
Das Unternehmen wird den Markt weiterhin im Einklang mit den geltenden Börsenvorschriften informieren.
Information gemäß der EU-Marktmissbrauchsverordnung
Eurobattery Minerals ist gemäß Artikel 7 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 über Marktmissbrauch (Market Abuse Regulation, MAR) zur Veröffentlichung dieser Information verpflichtet. Die Informationen wurden am 21. September 2026 um 13:20 Uhr MESZ durch die unten genannten Kontaktpersonen zur Veröffentlichung eingereicht.
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Über Eurobattery Minerals
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Kontakte
Roberto García Martínez - CEO
E-Mail: info@eurobatteryminerals.com
Ansprechpartner Investor Relations
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Emittent/Herausgeber: Eurobattery Minerals AB
Schlagwort(e): Energie
21.09.2026 CET/CEST Veröffentlichung einer Pressemitteilung, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
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