Ein Konsortium unter Leitung der Helmut-Schmidt-Universität/Universität der Bundeswehr Hamburg will untersuchen, wie sich kleine Batteriespeicher in Mehrfamilienhäusern gebündelt für Strommarkt und Netzbetrieb einsetzen lassen. Das Forschungsprojekt Naresys (Nationale Resilienz für das Energiesystem) will dafür and-Play-fähige Speicher mit jeweils rund zwei Kilowattstunden Kapazität nutzen, die ohne bauliche Veränderungen oder Installationsaufwand in Wohnungen aufgestellt werden sollen. Die einzelnen Geräte sollen vernetzt und zentral gesteuert werden. Dabei sollen unter anderem Strommarktpreise, ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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