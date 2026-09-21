Die Accenture-Aktie konnte sich in den letzten drei Monaten deutlich von ihrem 9-Jahrestief bei 125 US$ erholen und kletterte zur Monatsmitte auf 195 US$. Und auch am Montagmorgen sorgt die IT-Beratung mit einem Kursplus von +6% für gute Laune an der Börse. Was steckt hinter dem Kursgewinn und ist die Accenture-Aktie nach wie vor einen Kauf wert? Partnerschaft mit Anthropic Auslöser des heutigen Kursgewinns der Accenture-Aktie ist die Bekanntgabe ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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