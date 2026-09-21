Novo Nordisk will nach den Rückschlägen der vergangenen Monate wieder nach vorne schauen. Auf dem heutigen Kapitalmarkttag wurden große Ziele für die kommenden Jahre vorgestellt. Gleichzeitig gibt es neue Studiendaten im Rennen gegen Eli Lilly. An der Börse überzeugt das bislang allerdings nur bedingt. Novo legt die Messlatte hoch Auf dem Kapitalmarkttag in London hat Novo Nordisk seine Strategie bis 2030 vorgestellt. Mehr als fünf neue Medikamente ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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