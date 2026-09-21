Bei Nvidia ist wieder deutlich mehr Zug drin. Nach der jüngsten KI-Debatte hat sich die Aktie schnell gefangen und notiert vorbörslich bereits bei rund 224 US$. Damit rückt das bisherige Allzeithoch wieder näher und auch von Analystenseite bleibt der Rückenwind groß. Die KI-Sorgen verlieren an Wirkung Noch vor wenigen Tagen hatten Aussagen über ein möglicherweise langsameres Entwicklungstempo bei künstlicher Intelligenz für Unruhe gesorgt. Anleger ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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